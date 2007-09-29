Крамник потерял титул чемпиона мира по шахматам

На проходящем в Мехико чемпионате мира по шахматам накануне ночью состоялись партии предпоследнего, тринадцатого тура, по итогам которых стало ясно, что действующий чемпион мира Владимир Крамник не сумеет отстоять свой титул. Российский гроссмейстер играл черными против израильтянина Бориса Гельфанда, для сохранения надежд на итоговую победу ему был необходим только выигрыш в этой партии, но встреча закончилась ничьей. Также вничью завершились партии Александр Гищук (Россия) - Вишванатан Ананд (Индия) и Левон Аронян (Армения) - Петр Свидлер (Россия), и лишь во встрече венгра Петера Леко с россиянином Александром Морозевичем дело дошло до победы. Ее одержал Леко.

Таким образом, перед заключительным туром чемпионата мира-2007 наилучшие шансы на победу у Ананда, который набрав 8,5 очка единолично лидирует на турнире. Теоретически его может догнать только Гельфанд, у которого 7,5, но для этого израильский гроссмейстер должен в субботу обыграть черными Морозевича, а Ананд белыми уступить Леко. В этом случае в воскресенье Ананду и Гельфанду предстоит выявить сильнейшего на тай-брейке.

Среди тех, кто уже не претендует на победу в мировом первенстве, в активе у Крамника за тур до финиша 7 очков, далее расположились Леко (6,5), Аронян (6) и тройка оставшихся российских шахматистов - Грищук, Морозевич и Свидлер (все - по 5,5).

Поскольку у мировой шахматной короны в Мехико появится новый обладатель, стало ясно, как титул чемпиона мира будет определяться в ближайшие два года. Согласно ранее вынесенному решению Международной федерации шахмат (ФИДЕ), в 2008 году это звание будет разыграно в матче между Крамником и победителем мексиканского мирового первенства-2007. Год спустя за мировую шахматную корону поспорят чемпион мира-2008 и победитель матча между болгарином Веселином Топаловым и обладателем Кубка мира-2007.

РИА Новости