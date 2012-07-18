Кличко не собирается боксировать до 50 лет

«Еще несколько боев, а дальше будет видно». Об этом он заявил в Москве во время премьеры документальной ленты Себастьяна Денхардта «Кличко», сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".

Во время презентации картины зрители расспрашивали братьев об отношениях между собой, об отношении к соперникам, о будущих спортивных планах.

«В отличие от кое-кого, мы не ссоримся на пресс-конференциях, не плюемся в лицо противникам. Вот такие мы правильные, ничего с этим не поделаешь, – пошутил Виталий. – А вот относительно постоянных вопросов о завершении моей спортивной карьеры хочу отметить: бить рекорды Джорджа Формана и боксировать до 50 лет не собираюсь. Еще несколько боев, а дальше будет видно. Может, предоставлю брату возможность собрать все титулы, в том числе и мой».

«Очень классно иметь брата, а особенно такого, как Виталий. Он для меня с детства был примером во всем. Конечно, определенное соперничество между нами есть. Вот, например, Виталий уже опередил меня кое в чем – у него трое детей, прекрасная семья, а я до сих пор вхожу в клуб холостяков. Но пока еще мне в этой роли комфортно», – отметил младший Кличко.

По информации пресс-службы, Виталия на пресс-конференции спрашивали о политической ситуации в Украине, о событиях вокруг принятия языкового закона, а также о том, не хочется ли ему временами «отправить в нокаут политика-лгуна или чиновника-взяточника».

«Я никогда не применял свой спортивный опыт за пределами ринга, и надеюсь, что никогда не придется этого делать. Хотя, действительно, иногда хочется взять за ухо и «потрусить» кое-кого…», – отметил лидер «УДАРа».