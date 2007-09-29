Сегодня Шеве 31!

Последние месяцы были нелёгкими для Андрея Шевченко, но он снова вернулся в форму, и надеется в субботу забить гол "Фулхэму". В этот день у Шевченко день рождения - ему исполняется 31 год.

В этом сезоне Шева провёл три матча за "Челси", и считает, что его гол "Русенборгу" в Лиге Чемпионов сильно помог ему вновь обрести уверенность в своих силах:

"Для меня важна каждая игра за "Челси", и я хочу играть как можно лучше в каждом матче".

Шевченко, который пришёл на "Стэмфорд Бридж" летом 2006 года, пока не смог в полной мере продемонстрировать премьер-лиге свои забивные способности, но надеется, что, начиная с матча с "Фулхэмом", он вновь покажет всем, на что способен на самом деле.

"Челси" не смог победить в трёх последних матчах лиги, поэтому победа в субботу особенно важна, и Шевченко верит, что сейчас команда правильно настроена, несмотря на последние неудачные выступления в лиге.

Шевченко: "Я думаю, это нормально. Сейчас клуб и игроки переживают не самое лёгкое время из-за глобальных перемен, так что сейчас самое время команде сплотиться и помочь клубу".

Шева считает, что в начале матча с "Манчестер Юнайтед" (до удаления Джона Оби Микеля) его команда продемонстрировала свой потенциал:

"Это был тяжёлый матч. После получаса игры вдесятером мы всё равно играли хорошо, хорошо оборонялись, но играть вдесятером против "МЮ" тяжело. Забить там гол - тоже непросто".

Шевченко также сказал, что, несмотря на слухи, он знает нового тренера Аврама Гранта не лучше, чем другие игроки:

"Как и все остальные, я знал его как директора по футболу. Сейчас он выполняет тренерскую работу, и со всеми игроками у него одинаковые отношения".

Андрей Шевченко вернулся к игре очень вовремя - принципиальная игра с "Валенсией" в Лиге Чемпионов уже не за горами.

Он забил победный гол с пенальти в этом турнире в 2003 году, а два года назад он с "Миланом" проиграл в финале по пенальти. Украинский игрок прекрасно знаком с европейским футболом, и у него есть, что вспомнить о последнем матче с "Валенсией".

Шевченко: "Это была очень трудная игра, и "Валенсия" - очень хорошая команда. В тот раз мы победили 2-1, и это неплохой результат. В этом году мы постараемся сыграть не хуже".

Андрей не согласился с мыслью, будто гол на "Месталье" - его лучшее воспоминание за время игры в "Челси":

"Нет. Каждая игра, в которой ты забиваешь, и твоя команда побеждает, является лучшим моментом".

В европейских матчах Шевченко забил 60 голов, из них 47 - в Лиге Чемпионов. В этом рекорде Андрей сравнялся с бывшим коллегой по "Милану" Филиппо Инзаги, и всего на два гола отстаёт от рекорда Герда Мюллера. Украинский футболист считает, что такой личный рекорд - приятное достижение, но не главное:

"Это очень хороший и очень престижный турнир. Но я не зацикливаюсь на том, сколько голов я забил за свою карьеру. Сейчас важно забивать за клуб, важно, чтобы моя команда побеждала. Если я забью - хорошо, а если команда победит - то это просто великолепно".

Сейчас Шевченко просто рад вернуться наконец к игре. Травмы мешали ему не только играть в футбол, но и заниматься своим хобби - гольфом:

"Я не так часто играю в гольф, потому что у нас много матчей, и у меня были проблемы со спиной. У меня не так много времени на это - половина жизни проходит на футбольном поле, и ты нуждаешься в игре за свою команду".

Шевченко надеется, что в ближайшие недели он будет занят футболом ещё больше, и будет выступать успешно, начав с гола в ворота "Фулхэма" в свой собственный день рожденья.

Официальный сайт ФК "Челси"