Судью, который проворонил гол Девича, повысили в статусе

После судьбоносной для сборной Украины ужасной ошибки в матче Евро-2012 против Англии судью, который стоял на линии ворот и не увидел гол Марко Девича, повысили в классе. Об этом сообщает ТСН.

Венгерского арбитра Иштвана Вада, который обслуживал вместе со своим соотечественником Виктором Кашшаи матч Евро-2012 Украина - Англия, повысили в статусе.

В обнародованной новой категоризации судей на предстоящий еврокубковый сезон 2012/2013, Вад, который стоял за воротами и с нескольких метров не увидел гол Марко Девича в ворота англичан, повышен с первой категории до так называемой Elite Development.

Как известно, рефери классифицируются по пяти категориям: элитная (Elite), Elite Development, первая, вторая и третья.