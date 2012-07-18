Газпром будет поставлять газ футболистам Абрамовича

Об этом говорится в сообщении на сайте ФК.

Согласно трехлетнему контракту, "Газпром" будет поставлять "Челси" газ и электричество и участвовать в различной деятельности клуба.

В заявлении "Челси" отмечается, что сотрудничество с клубом принесет "Газпрому" рекламу на рынках Европы и Азии.

"Газпром" также является владельцем российского футбольного клуба "Зенит", спонсором немецкого "Шальке" и сербской "Црвены Звезды", а также выступает одним из спонсоров Российского футбольного союза, напоминает Лента.ру.