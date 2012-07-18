Газпром будет поставлять газ футболистам Абрамовича
01:16, 18 июля 2012Спорт
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Российская компания "Газпром" стала официальным глобальным энергетическим партнером английского футбольного клуба "Челси".
Об этом говорится в сообщении на сайте ФК.
Согласно трехлетнему контракту, "Газпром" будет поставлять "Челси" газ и электричество и участвовать в различной деятельности клуба.
В заявлении "Челси" отмечается, что сотрудничество с клубом принесет "Газпрому" рекламу на рынках Европы и Азии.
"Газпром" также является владельцем российского футбольного клуба "Зенит", спонсором немецкого "Шальке" и сербской "Црвены Звезды", а также выступает одним из спонсоров Российского футбольного союза, напоминает Лента.ру.
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