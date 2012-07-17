Топ-50 сильнейших футбольных лиг: Украина - выше России, но проигрывает Алжиру
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг лучших клубных чемпионатов планеты.
Украинская Премьер-лига заняла в рейтинге IFFHS 42-ю строчку, опередив Чемпионат России (53), но проиграв борьбу первенствам Перу, Боливии, Узбекистана, Кувейта, Саудовской Аравии, Малайзии, Нигерии, Шотландии, Туниса, Ливана и Румынии, сообщает Gazeta.ua.
Низкое место украинского чемпионата объясняется спецификой рейтинга, который учитывал матчи, сыгранные в 2012-м году.
Лидером рейтинга, который обретет окончательный вид в конце года, является чемпионат Испании, далее следуют аргентинская и бразильская лиги.
Рейтинг сильнейших футбольных лиг по версии IFFHS:
1. Испания - 761,0 балла.
2. Аргентина-613, 0
3. Бразилия - 590,0
4. Англия - 470,0
5. Италия - 469,0
6. Германия - 445,0
7. Чили - 411,5
8. Парагвай - 384,0
9. Франция - 372,0
10. Нидерланды - 368,5 ...
41. Алжир - 187,5 42.
42. Украина - 186.5
43. Вьетнам - 182,5 ...
53. Россия - 165,0
IFFHS составляет рейтинг мировых футбольных лиг с 1991 года, главным критерием является количество набранных очков пятью ведущими клубами лиги во всех соревнованиях.