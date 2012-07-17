Колесников пожаловался, что оппозиция оставила ему «чистый Сталинград»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников, который отвечал за проведение Евро-2012, считает, что Украина справилась с поставленной задачей и провела чемпионат на достойном уровне. Об этом он рассказал в интервью изданию Коммерсант-Украина.

На вопрос относительно угроз оппозиции проведения антикоррупционного расследования финансирования объектов Евро и выделения средств на организацию чемпионата, Колесников ответил следующее:

«Оппозиция пусть расследует деятельность правительства Юлии Тимошенко, у которого было четыре с половиной года до начала Евро, когда они должны были проводить тендеры и спокойно строить объекты к Евро. Вместо этого непонятно на что было потрачено полмиллиарда долларов, а я в наследство от них получил чистый Сталинград. Эти заявления из разряда того, кто громче всех кричит "Держи вора!"».

Также вице-преьмер считает, что удачное проведение Евро повысило шансы на проведение в Украине зимней Олимпиады.

«Вся спортивная общественность, спортивные функционеры отметили высокий уровень организации и проведения финальной части чемпионата Европы. Полученный опыт в чем-то облегчит нам возможное проведение Олимпиады, но в чем-то и усложнит. Все-таки Олимпиада — это много видов спорта, много сооружений, и в этом заключается сложность. С другой стороны, задача упрощается тем, что все соревнования проводятся в одном регионе, а не в четырех. Заявку мы планируем подать в 2014 году. Думаю, учитывая полученный результат — хороший еврочемпионат и то, что наша страна ни разу не проводила зимнюю Олимпиаду,— у нас есть очень хорошие шансы на 2022 год», - заявил Колесников.