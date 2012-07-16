Первая группа украинских спортсменов отбыла в Лондон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, в Великобританию отбыли прыгуны в воду во главе с бронзовыми призерами Пекина-2008 Ильей Квашей и Алексеем Пригоровым, яхтсмены и прыгуны на батуте во главе с чемпионом олимпиады 2004 года в Афинах Юрием Никитиным.

По прибытии в аэропорт «Хитроу» украинцы пройдут процедуру аккредитации и поедут в Олимпийскую деревню.

***

ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Украину на Олимпиаде будут представлять 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта.