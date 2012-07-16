Первая группа украинских спортсменов отбыла в Лондон
23:29, 16 июля 2012Спорт
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Сегодня первая группа украинских спортсменов отбыла в Лондон для участия в Играх ХХХ Олимпиады.
Лондонская олимпиада
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, в Великобританию отбыли прыгуны в воду во главе с бронзовыми призерами Пекина-2008 Ильей Квашей и Алексеем Пригоровым, яхтсмены и прыгуны на батуте во главе с чемпионом олимпиады 2004 года в Афинах Юрием Никитиным.
По прибытии в аэропорт «Хитроу» украинцы пройдут процедуру аккредитации и поедут в Олимпийскую деревню.
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ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Украину на Олимпиаде будут представлять 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта.
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