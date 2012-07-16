Сборную России по футболу возглавит Капелло

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян.

По его словам, контракт с итальянским специалистом будет подписан в ближайшее время, пишет ИТАР-ТАСС. "Сегодня было принято решение назначить на пост главного тренера сборной России по футболу итальянца Фабио Капелло. Мы полагаем, что в ближайшее время он сам и его представители прибудут в Москву для окончательного согласования условий договора и подписания контракта. Думаю, это произойдет в среду или четверг", заявил Самонян.

Вершиной карьеры тренера считают финал Лиги чемпионов 1994 года, в котором "Милан" разбил "Барселону" со счетом 4:0.