Сборную России по футболу возглавит Капелло
18:03, 16 июля 2012Спорт
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Итальянский специалист Фабио Капелло назначен главным тренером сборной России по футболу.
Капелло согласился
Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян.
По его словам, контракт с итальянским специалистом будет подписан в ближайшее время, пишет ИТАР-ТАСС. "Сегодня было принято решение назначить на пост главного тренера сборной России по футболу итальянца Фабио Капелло. Мы полагаем, что в ближайшее время он сам и его представители прибудут в Москву для окончательного согласования условий договора и подписания контракта. Думаю, это произойдет в среду или четверг", заявил Самонян.
Вершиной карьеры тренера считают финал Лиги чемпионов 1994 года, в котором "Милан" разбил "Барселону" со счетом 4:0.
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