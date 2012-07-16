На украинско-польском Евро УЕФА заработал больше всего за последние 8 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в презентации УЕФА об итогах Евро-2012, которая была обнародована сегодня на пресс-конференции.

В частности, УЕФА заработал 815 млн евро на продаже прав на телетрансляцию матчей чемпионата, 22 млн евро – на услугах односторонней трансляции, 315 млн евро – на спонсорской поддержке и продаже лицензий, 101 млн евро – на продаже пакетов гостеприимства и 130 млн евро – на билетах на матчи.

Нынешний чемпионат Европы стал самым успешным для УЕФА за последние 8 лет. По данным презентации, по результатам Евро-2004 УЕФА заработал 853 млн евро, а по результатам Евро-2008 – 1,351 млрд евро.