С этого года транслировать матчи Лиги чемпионов будут «1+1» и «Украина»

Телеканалы «1+1» и «Украина» покажут в своем эфире матчи европейского футбольного турнира в соотношении 50/50.

Трансляция матчей также состоится на канале «2+2» и тематических телеканалах «Футбол» и «Футбол+». Информация о распределении матчей станет доступна в августе 2012 года.

Также все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA™ будут доступны для просмотра через интернет-подключения.