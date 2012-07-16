С этого года транслировать матчи Лиги чемпионов будут «1+1» и «Украина»
13:42, 16 июля 2012Спорт
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Группа компаний 1+1 и медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» получили права на трансляцию матчей самых престижных европейских футбольных турниров Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA™.
Лигу Чемпионов можно будет посмотреть на "плюсах" и "Украине", uefa.com
Телеканалы «1+1» и «Украина» покажут в своем эфире матчи европейского футбольного турнира в соотношении 50/50.
Трансляция матчей также состоится на канале «2+2» и тематических телеканалах «Футбол» и «Футбол+». Информация о распределении матчей станет доступна в августе 2012 года.
Также все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы UEFA™ будут доступны для просмотра через интернет-подключения.
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