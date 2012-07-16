УЕФА обвинения в растрате средств на Евро оставили без комментариев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил руководитель украинского местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский.

Отвечая на вопрос журналистов относительно открытого письма украинской оппозиции к Президенту Виктору Януковичу относительно растраты средств на подготовку к Евро, М.Лубкивский сказал, что «оппозиция на то и есть, чтобы критиковать власть».

Он заметил, что УЕФА может оценивать спортивную составляющую подготовки к чемпионату, подготовку инфраструктуры, арен, и за это УЕФА ставит украинской стороне исключительно положительную оценку.

«Какие оценки ставит оппозиция – это вопрос оппозиции», - заметил М.Лубкивский.

Руководитель МОК добавил, что УЕФА не хотело бы вмешиваться в этот процесс, хотя сам он, заверил М.Лубкивский, лично мог бы ответить на все пункты обвинений оппозиции, поскольку знаком с процессом изнутри.

Он заметил, что, конечно, он не будет этого делать, поскольку политика и спорт – это вещи несовместимые.

Как сообщал УНИАН, оппозиция призвала В.Януковича предоставить информацию о «достижении» власти по результатам подготовки государства к проведению Евро-2012.

В открытом письме к В.Януковичу представители объединенной оппозиции отмечают, что по окончании Евро-2012 на телевидении и носителях внешней рекламы под видом социальной и под лозунгом «Чемпионаты проходят – достижения остаются» практически стартовала агитационная кампания в поддержку Партии регионов, почетным председателем которой является В.Янукович.

«Мы считаем это цинизмом, поскольку финансирование подготовки и проведения еврочемпионата осуществлялось не властью, а украинскими гражданами. Поэтому, если и размещать социальную рекламу о Евро, то в ней власть должна дважды низко поклониться и поблагодарить украинский народ за традиционное гостеприимство и толерантность и за средства, которые заплатил каждый гражданин за организацию Евро-2012», - говорится в письме.

Депутаты отмечают, что информации о реальных итогах проведения Евро-2012 общество не получило. Ввиду этого, они обращаются к В.Януковичу за разъяснением, о каких «достижениях» идет речь, и сколько еще нужно средств, чтобы эти достижения содержать.

Депутаты просят Президента ответить на ряд вопросов, среди которых: сколько будет стоить и кто будет оплачивать содержание стадионов, построенных за бюджетные средства, а именно НСК «Олимпийский» в Киеве и «Арена-Львов» во Львове? Когда правительство в соответствии со своими обещаниями и требованиями законодательства профинансирует восстановление спортивных объектов, уничтоженных во время реконструкции НСК «Олимпийский»? Кто несет ответственность за почти трехкратное увеличение сметной стоимости реконструкции НСК «Олимпийский»?

Отдельно депутаты просят предоставить ответ, сколько туристов и футбольных команд во время Евро-2012 воспользовались вертодромом, построенным в рамках подготовки к чемпионату возле Тарасовой горы в Каневе, и сколько средств от его эксплуатации перечислено в государственный бюджет Украины, и кто в дальнейшем будет содержать этот объект.

Также депутаты интересуются, какой объем государственных средств получили компании группы «Альтком» и «АК Инжиниринг» при получении подрядов в рамках подготовки к чемпионату по процедуре закупки услуг и работ у одного участника.