«Донбасс Арену» расширили почти на 700 мест

Как сообщили в пресс-службе стадиона, число мест возросло после изменений в конфигурации медиатрибуны, которую расширяли на Евро-2012.

"Теперь же мы сделали ее максимально компактной, создав в центральных секторах нижнего яруса зоны "А" даже больше мест, чем было до Евро. А значит, еще больше болельщиков сможет поддержать "Шахтер" на трибунах", - объяснил "Сегодня" Александр Атаманенко, генеральный директор "Донбасс Арены".

Кстати, помимо увеличения мест, в ближайшее время "Донбасс Арену" ждет еще несколько новшеств.

"Сейчас ведется работа над новой графикой на табло арены, над дополнениями в предматчевое шоу, в развитие программы Fan Land и переоформление внутреннего дизайна Fan Cafe. Также планируем тестировать новые элементы сервировки еды и напитков в некоторых премиум-ложах", - поделился Александр Атаманенко.