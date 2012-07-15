Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу
Сегодняшними матчами завершается 1-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Ворскла - Кривбасс 0:1 (Антонов 87)
Шахтер - Арсенал 6:0 (Мхитарян 14, 31, Селезнев 34, Тейшейра 39, Илсиньо 67, Девич 90+5 пен.)
Днепр - Таврия 3:1 (Джулиано 3, 57, Денисов 73 - Фещук 87)
Напомним, что ранее сыграли...
Волынь - Карпаты 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63)
Заря - Металлург З 2:0 (Галюза 70 пен., Идахор 90+3)
Динамо - Металлург Д 1:0 (Идейе 90+2)
Черноморец - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Елисеев 30 авт. - Мищенко 53, Трухин 65)
Металлист - Ильичевец 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5)
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Во втором туре сыграют (в скобках - набранные очки)
20 июля
19:00. Кривбасс (3) - Черноморец (3)
21 июля
18:00. Говерла (0) - Шахтер (3)
19:30. Карпаты (1) - Ильичевец (0)
20:00. Таврия (0) - Металлист (3)
22 июля
18:00. Металлург З (0) - Днепр (3)
19:00. Волынь (1) - Ворскла (0)
19:30. Арсенал (0) - Динамо (3)
20:00. Металлург (0) - Заря (3)