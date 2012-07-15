Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершается 1-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Ворскла - Кривбасс 0:1 (Антонов 87) Шахтер - Арсенал 6:0 (Мхитарян 14, 31, Селезнев 34, Тейшейра 39, Илсиньо 67, Девич 90+5 пен.) Днепр - Таврия 3:1 (Джулиано 3, 57, Денисов 73 - Фещук 87) Напомним, что ранее сыграли... Волынь - Карпаты 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63) Заря - Металлург З 2:0 (Галюза 70 пен., Идахор 90+3) Динамо - Металлург Д 1:0 (Идейе 90+2) Черноморец - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Елисеев 30 авт. - Мищенко 53, Трухин 65) Металлист - Ильичевец 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5) *** Во втором туре сыграют (в скобках - набранные очки) 20 июля 19:00. Кривбасс (3) - Черноморец (3) 21 июля 18:00. Говерла (0) - Шахтер (3) 19:30. Карпаты (1) - Ильичевец (0) 20:00. Таврия (0) - Металлист (3) 22 июля 18:00. Металлург З (0) - Днепр (3) 19:00. Волынь (1) - Ворскла (0) 19:30. Арсенал (0) - Динамо (3) 20:00. Металлург (0) - Заря (3)

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