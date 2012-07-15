Хэй бросил вызов Кличко-старшему
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй вызвал на бой владельца пояса Всемирного боксерского совета (ВБС) в супертяжелом весе Виталия Кличко после победы техническим нокаутом в 5-м раунде над соотечественником, экс-соискателем пояса Дереком Чисорой.
10-раундовый поединок за два региональных титула - по версиям Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирной боксерской организации (ВБО) - прошел на лондонском стадионе футбольного клуба "Вест Хэм юнайтед" - "Аптон парк", сообщает ИТАР-ТАСС.
Слухи о переговорах между Д.Хэем и В.Кличко ходили еще до этого боя, но британец признался, что после такой разгромной победы Виталию еще придется подумать, соглашаться ли на этот вызов. "Это было запугивающее послание, - сказал Д.Хэй. - Я удивлюсь, если он захочет со мной встретиться. Он лучше побьет какого-нибудь "мешка", а потом завершит карьеру и уйдет в политику. Если он хочет со мной драться - я готов".
В.Кличко следующий поединок проведет 8 сентября в Москве против Мануэля Чарра из Германии, а дальнейшее решение о продолжении карьеры намерен принять после октябрьских выборов в парламент.
Д.Хэй доминировал на протяжении боя с Д.Чисорой и после боя удивился, что тот продержался так долго.
Д.Чисора признал закономерность поражения и подтвердил намерение выступать дальше.
В послужном списке Д.Хэя теперь 26 побед (24 нокаутом) и 2 поражения.
Д.Чисора потерпел 4-е поражение в последних пяти боях и 3-е подряд при 15 победах (9 нокаутом).