Хэй бросил вызов Кличко-старшему

10-раундовый поединок за два региональных титула - по версиям Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) и Всемирной боксерской организации (ВБО) - прошел на лондонском стадионе футбольного клуба "Вест Хэм юнайтед" - "Аптон парк", сообщает ИТАР-ТАСС.

Слухи о переговорах между Д.Хэем и В.Кличко ходили еще до этого боя, но британец признался, что после такой разгромной победы Виталию еще придется подумать, соглашаться ли на этот вызов. "Это было запугивающее послание, - сказал Д.Хэй. - Я удивлюсь, если он захочет со мной встретиться. Он лучше побьет какого-нибудь "мешка", а потом завершит карьеру и уйдет в политику. Если он хочет со мной драться - я готов".

В.Кличко следующий поединок проведет 8 сентября в Москве против Мануэля Чарра из Германии, а дальнейшее решение о продолжении карьеры намерен принять после октябрьских выборов в парламент.

Д.Хэй доминировал на протяжении боя с Д.Чисорой и после боя удивился, что тот продержался так долго.

Д.Чисора признал закономерность поражения и подтвердил намерение выступать дальше.

В послужном списке Д.Хэя теперь 26 побед (24 нокаутом) и 2 поражения.

Д.Чисора потерпел 4-е поражение в последних пяти боях и 3-е подряд при 15 победах (9 нокаутом).