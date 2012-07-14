Результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу
23:13, 14 июля 2012Спорт
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Завершились сегодняшние матчи 1-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Заря - Металлург З 2:0 (Галюза 70 пен., Идахор 90+3)
Динамо - Металлург Д 1:0 (Идейе 90+2)
Черноморец - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Елисеев 30 авт. - Мищенко 53, Трухин 65)
Металлист - Ильичевец 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5)
Напомним, что вчера сыграли...
Волынь - Карпаты 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63)
...а завтра тур завершат
17.00 Ворскла - Кривбасс
19.00 Шахтер - Арсенал
19.30 Днепр - Таврия
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