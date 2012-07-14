Результаты матчей 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 1-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Заря - Металлург З 2:0 (Галюза 70 пен., Идахор 90+3) Динамо - Металлург Д 1:0 (Идейе 90+2) Черноморец - Говерла 3:2 (Матос 14, 43, Елисеев 30 авт. - Мищенко 53, Трухин 65) Металлист - Ильичевец 2:0 (Соса 18, Ребенок 90+5) Напомним, что вчера сыграли... Волынь - Карпаты 1:1 (Фрейтас 69 - Лукас 63) ...а завтра тур завершат 17.00 Ворскла - Кривбасс 19.00 Шахтер - Арсенал 19.30 Днепр - Таврия

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