Металлист подписал себе форварда из Коринтианса

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе клуба, контракт с игроком «Коринтианса» подписан сроком на 5 лет, но его условия не разглашаются.

Бразилец уже примерял футбольную майку «желто-синих» и дал первое интервью на украинской земле, сообщили в пресс-службе. Выступать форвард будет под номером 86.

На вопрос, знал ли он до перехода в харьковский клуб об украинском футболе вообще и о «Металлисте» в частности, Виллиан ответил: «Я знал, что в последнее время в Украине футбол растет. Также знал, что «Металлист» в последнее время очень сильно прибавил, команда постоянно играет в Лиге Европы, является лидером украинского чемпионата. Надеюсь, что к тем титулам, которые я выиграл в «Коринтиансе», я добавлю завоеванные уже с «Металлистом». В Бразилии я выиграл Кубок Либертадорес, здесь тоже хочу выигрывать трофеи. Хочу стать частью семьи под названием «Металлист».

Виллиан остался доволен тем, что в его новом клубе много латиноамериканцев, и это поможет адаптации.

Новый игрок выразил желание скорее познакомиться с командой и посмотреть первый матч, который сегодня состоится в Харькове с «Илльичевцем».

Виллиан Гомес де Секейра родился 19 ноября 1986 г. (Трес Фронтейрас Бразилия). Выступал за клубы «Гуарани», «Атлетико Паранаенсе», «Вилла Нова», «Фигейренсе», «Коринтианс». Рост - 1,71 см, вес - 73 кг. Титулы: чемпион Бразилии 2011 г., Обладатель Копа Либертадорес 2012 г.