Заря обыграла запорожцев

19:55, 14 июля 2012
Спорт
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Продолжается первый тур Чемпионата Украины по футболу.

Галюза

Завершился второйпоединок первоготура Чемпионата Украины пофутболу Заря -Металлург З.

Счет2:0.

Счет в матчес пенальтина 70-й минутеоткрылИльяГалюза.Окончательнуюточку поставилЛаки Идахоруже вдобавленное время(90 +3).

Сейчас такжепродолжаетсяматч настадионеОлимпийский в КиевеДинамо -Металлург Д.Тамсчет покане открыт.

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