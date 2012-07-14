Заря обыграла запорожцев

Продолжается первый тур Чемпионата Украины по футболу.

Завершился второйпоединок первоготура Чемпионата Украины пофутболу Заря -Металлург З.



Счет2:0.



Счет в матчес пенальтина 70-й минутеоткрылИльяГалюза.Окончательнуюточку поставилЛаки Идахоруже вдобавленное время(90 +3).



Сейчас такжепродолжаетсяматч настадионеОлимпийский в КиевеДинамо -Металлург Д.Тамсчет покане открыт.

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