Заря обыграла запорожцев
19:55, 14 июля 2012Спорт
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Продолжается первый тур Чемпионата Украины по футболу.
Галюзаиспортилзапорожцамдебют.ФотоФК Заря
Завершился второйпоединок первоготура Чемпионата Украины пофутболу Заря -Металлург З.
Счет2:0.
Счет в матчес пенальтина 70-й минутеоткрылИльяГалюза.Окончательнуюточку поставилЛаки Идахоруже вдобавленное время(90 +3).
Сейчас такжепродолжаетсяматч настадионеОлимпийский в КиевеДинамо -Металлург Д.Тамсчет покане открыт.
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