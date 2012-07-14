UEFA: Евро-2012 прошло без допинга
16:08, 14 июля 2012Спорт
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UEFA закрыл антидопинговую программу Евро-2012, которая состояла из проверок перед турниром и тестов во время чемпионата.
Євро-2012 было честным
Об этом сообщает информационный центр «Украина-2012» со ссылкой на сайт UEFA.
Футболисты прошли контроль на наличие в организме широкого круга запрещенных веществ. Все 16 сборных проверяли перед турниром на сборах, а также после каждого матча.
Анализы проб проводились в аккредитованной лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) при Институте спорта в Варшаве по углубленной аналитической методике, разработанной экспертами из ведущих антидопинговых лабораторий Европы.
Никаких запрещенных препаратов ни во время внетурнирных проверок, ни в ходе финальной стадии обнаружено не было.
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