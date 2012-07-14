UEFA: Евро-2012 прошло без допинга

Об этом сообщает информационный центр «Украина-2012» со ссылкой на сайт UEFA.

Футболисты прошли контроль на наличие в организме широкого круга запрещенных веществ. Все 16 сборных проверяли перед турниром на сборах, а также после каждого матча.

Анализы проб проводились в аккредитованной лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) при Институте спорта в Варшаве по углубленной аналитической методике, разработанной экспертами из ведущих антидопинговых лабораторий Европы.

Никаких запрещенных препаратов ни во время внетурнирных проверок, ни в ходе финальной стадии обнаружено не было.