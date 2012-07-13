Чемпионат Украины по футболу: Волынь с Карпатами разошлись миром

20:59, 13 июля 2012
Спорт
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Стартовал Чемпионат Украины по футболу.

Лукас. Фото с официального сайта Карпат

Чемпионат Украины по футболу сезона 2012/2013 начался с первой в истории ничьей между луцкой и львовской командами, сообщаетFootball.ua.

Волынь - Карпаты 1:1

Голы: Лопес, 69 - Лукас, 63.

Впереди - следующие поединки 1-го тура.

Суббота, 14 июля

18:00. Заря - Металлург З.

19:30. Динамо - Металлург Д.

20:00. Черноморец - Говерла.

21:30. Металлист - Ильичевец.

Воскресенье, 15 июля

17:00. Ворскла - Кривбасс.

19:00. Шахтер - Арсенал.

19:30. Днепр - Таврия.

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