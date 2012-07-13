Чемпионат Украины по футболу: Волынь с Карпатами разошлись миром
20:59, 13 июля 2012Спорт
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Стартовал Чемпионат Украины по футболу.
Лукас забил первый гол первенства. Фото с официального сайта Карпат
Чемпионат Украины по футболу сезона 2012/2013 начался с первой в истории ничьей между луцкой и львовской командами, сообщаетFootball.ua.
Волынь - Карпаты 1:1
Голы: Лопес, 69 - Лукас, 63.
Впереди - следующие поединки 1-го тура.
Суббота, 14 июля
18:00. Заря - Металлург З.
19:30. Динамо - Металлург Д.
20:00. Черноморец - Говерла.
21:30. Металлист - Ильичевец.
Воскресенье, 15 июля
17:00. Ворскла - Кривбасс.
19:00. Шахтер - Арсенал.
19:30. Днепр - Таврия.
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