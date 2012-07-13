Чемпионат Украины по футболу: Волынь с Карпатами разошлись миром

Стартовал Чемпионат Украины по футболу.

Чемпионат Украины по футболу сезона 2012/2013 начался с первой в истории ничьей между луцкой и львовской командами, сообщаетFootball.ua. Волынь - Карпаты 1:1 Голы: Лопес, 69 - Лукас, 63. Впереди - следующие поединки 1-го тура. Суббота, 14 июля 18:00. Заря - Металлург З. 19:30. Динамо - Металлург Д. 20:00. Черноморец - Говерла. 21:30. Металлист - Ильичевец. Воскресенье, 15 июля 17:00. Ворскла - Кривбасс. 19:00. Шахтер - Арсенал. 19:30. Днепр - Таврия.

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