СМИ: Закупленные под Евро-2012 «скорые» уже распродают

На заднем дворе одного из столичных автосалонов журналисты программы "Деньги" нашли закупленные государством под Евро-2012 импортные "скорые".

Пока ежедневно десятки украинцев умирают, так и не дождавшись столь необходимой медицинской помощи, целые ряды новеньких Пежо Боксер простаивают на окраине Киева, пишет ТСН.

По словам менеджера автосалона, владелец авто - Министерство здравоохранения. Машины завезли сюда за 2 недели до Евро 2012. Накладные, в которых стоит конец мая, это подтверждают.

Журналисты предположили, что государственные машины прячут на заднем дворе частного автосалона не просто так, и обратились к сотрудникам салона с просьбой посодействовать в покупке автомобилей.

Через пару часов с журналистами связался продавец Сергей, который рассказал, что если поймет, какой спецтехникой нужно оборудовать автомобиль, то скажет, во сколько обойдется скорая.