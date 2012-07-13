Назначен знаменосец Украины на открытии Олимпиады

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, такое решение Исполкома НОК объявил президент организации Сергей Бубка.

Для Р.Гонтюка Олимпийские игры в Лондоне станут уже третьими в карьере. На Олимпиаде-2004 в Афинах он завоевал серебряную медаль, в Пекине-2008 – бронзовую.

На предыдущих летних Олимпийских играх почетное право нести Государственный Флаг Украины на параде стран-участниц получали легкоатлет Сергей Бубка (Атланта-1996), парусник Евгений Браславец (Сидней-2000), пловцы Денис Силантьев (Афины-2004) и Яна Клочкова (Пекин-2008).

Как сообщал УНИАН, Украину на Играх ХХХ Олимпиады в Лондоне будут представлять 245 спортсменов. Украинцы будут соревноваться в 28 видах спорта.

Открытие ХХХ летней Олимпиады в Лондоне состоится 27 июля 2012 года. Во время Олимпиады пройдут соревнования по 32 видам спорта, будет разыграно 302 комплекта наград. По предварительным прогнозам, всего на Олимпиаде выступят более 10,5 тысяч спортсменов со всего мира.