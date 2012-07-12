На Олимпиаду в Лондон от Украины едут 245 спортсменов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, 24 спортсмена будут соревноваться в академической гребле, 14 – в плавании, по 10 спортсменов в сборных по вольной борьбе и боксу.

Как сообщал УНИАН, открытие ХХХ летней Олимпиады в Лондоне состоится 27 июля 2012 года. Во время Олимпиады пройдут соревнования в 32 видах спорта, будет разыграно 302 комплекта наград. По предварительным прогнозам, всего на Олимпиаде выступят свыше 10,5 тысяч спортсменов со всего мира.

21 июля на Майдане Незалежности в Киеве состоится официальная церемония проводов украинских олимпийцев на Игры ХХХ Олимпиады в Лондон.