Марафонец обвиняет федерацию в продаже проходных мест на Олимпиаду

Как сообщает Expres.ua, Украина имеет квоту в три места на Олимпиаде, и пять бегунов пробежали марафонскую дистанцию 42 км 195 м с олимпийским нормативом (2 часа 15 минут и менее): Александр Ситковский (2:09), Иван Бабарыка (2:11:41), Дмитрий Барановский (2:12:05), Александр Матвийчук (2:12:53) и Виталий Шафар (2:14:32).

Однако ни Д.Барановский, ни А.Матвийчук в сборную не попали, однако в Лондон едет Виталий Шафар.

"В положении об отборе на Олимпиаду было написано: двух лучших берут по итогам чемпионата Украины и еще один попадает на Игры за лучший результат", - заявляет Д.Барановский.

"Я не принимал участие в чемпионате Украины, потому что на тот момент я имел лучший результат в Украине (2:12:05) и мог не бежать на чемпионате. Если бы мне сказали, что на этом соревновании будут отбирать троих, то я бы приехал. А какой смысл соревноваться, если по положению я проходил на Игры с лучшим результатом?", - удивляется спортсмен.

По его словам, к тому же, он заключил контракт с японцами на участие в их марафоне и не мог “плюнуть” на это соглашение, зная, что с отбором у него все в порядке.

"Здесь вопрос не в том, что я не принимал участие в чемпионате Украины. Даже если бы я имел время 2.10, меня бы все равно не взяли на Олимпиаду", - убежден Д.Барановский.

"Мне в частном разговоре сказали, что моей ноги на Играх не будет. Как бы быстро я не бегал. В этой ситуации нашла коса на камень. У меня с руководством федерации личная неприязнь. Это тянется еще с 2009 года, когда я дал интервью и рассказал, что творится в нашей федерации и в нашем виде. Поэтому этот конфликт имеет логическое завершение – меня "отшили" из сборной", - жалуется спортсмен.

"Но ситуация все равно непонятная. Если уже ко мне такая неприязнь, то на мое место должны были брать молодых Матвийчука, у которого результат почти на две минуты лучше, чем у Шафара. Но берут Шафара", - отметил Д.Барановский.

"Понимаете, если бы в положении было написано: что на Олимпиаду едут трое лучших по итогам чемпионата Украины, не возникало бы никаких конфликтов. А вот эта приписка относительно одного лучшего результата дала основания для коррупции. И я уверен, что третье место в сборной продается. Или Шафар подписал контракт с Лищуком и попал под его опеку, или были заплачены деньги. Не иначе", - заявил Д.Барановский.

В Федерации легкой атлетики Украины отбрасывают обвинения спортсмена.

"Наша федерация предусмотрела обязательное участие в чемпионате Украины, который состоялся еще в октябре 2011 года. Там отбирали двух мужчин. Еще один должен был отобраться с 1 января по 1 апреля 2012 года. Единственным, кто выполнил норматив в этом году, был Виталий Шафар", - сказал главный тренер ФЛАУ по марафонскому бегу Владимир Лищук.

"Как с результатом 2:14:32 на Олимпиаду попал Шафар, а Матвийчук со временем 2:12:53 "пролетел"? Матвийчук не захотел принимать участие в чемпионате Украины, хотя ему советовали это сделать. В то время он поехал в Москву на коммерческий марафон", - объяснил тренер.

По словам В.Лищука, А.Матвийчук знал, что в 2012 году олимпийский норматив следует выполнить до 1 апреля, а он сделал так, как ему выгоднее, и бежал позже.

"А правила одни для всех, все о них знали. Кто был заинтересован в том, чтобы попасть на Олимпиаду, тот их выполнял", - добавил он.

"Тот же Дмитрий Барановский почему-то не захотел принимать участие в чемпионате Украины, который состоялся в его родном городе, а направился в Японию на коммерческий марафон. В этом году, когда мы добирали еще одного мужчину, он вообще не стартовал", - возмущен тренер.

По его словам, во всяком случае, в Лондон едут самые сильные, потому что те, которые хотели попасть на Олимпиаду, и есть самые сильные.

"Мы сформировали олимпийскую команду по правилам. А те, кто решал свои коммерческие дела, почему-то теперь тоже захотели поехать на Олимпиаду, чтобы там и дальше решать свои коммерческие дела", - сказал тренер.

"Никто из них не хочет принимать участие в чемпионатах мира и Европы, а на Игры хотят ехать. Потому что там тоже своего рода коммерция", - добавил В.Лищук.