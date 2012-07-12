Французская сборная по футболу передала свои кровати донецким больным

Как передает корреспондент УНИАН, эти кровати были приобретены французской сборной для своих футболистов на время пребывания в Украине в период Евро-2012.

После окончания чемпионата сборная Франции приняла решение подарить эти кровати семьям, которые нуждаются в помощи в рамках проекта «Снижение риска и борьба с ВИЧ/СПИДом», который организован в Украине французским и украинским Красным Крестом.

Директор национальной сборной Франции Марино Фачиоли отметил, что передача этих кроватей - это благодарность французской сборной за теплый прием, который они почувствовали от организаторов Евро-2012 и украинцев.

В свою очередь генеральный секретарь Красного Креста в Украине Алла Хабарова сообщила во время встречи с представителями французской сборной, что эти кровати останутся в Донецкой области, где и играла французская сборная во время Евро-2012.

В частности, она сообщила, что кровати будут переданы в семьи, где есть ВИЧ-инфицированные или больные СПИДом, а также в многодетные, малообеспеченные семьи.

А.Хабарова отметила, что очень важно для украинского Красного Креста, что эти кровати останутся на востоке Украины, поскольку этот регион меньше обеспечен гуманитарной помощью, чем западные, находящиеся ближе к украинской границе.