В Лондоне готовятся к непогоде во время Олимпиады

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британские СМИ, обеспокоенность вызывает, в частности, то, что главный Олимпийский стадион вместимостью 80 тысяч человек, где будет проходить торжественная церемония открытия праздника, защищен крышей всего на две трети.

Устроители хотят обезопасить зрителей и участников соревнований от возможных ливней на фоне неутешительных прогнозов метеорологов.

В этой связи оргкомитет "Лондон-2012" разместил заказы на тысячи дождевиков, чтобы защитить посетителей, которые будут ожидать в очереди на прохождение досмотра при входе на олимпийские объекты.

Также изучаются возможности внесения корректив в графики состязаний в таких видах спорта как хоккей на траве, маунтин-байк, гребля и пляжный волейбол - на случай, если погодные условия помешают их проведению.

Во вторник организаторы крупного концерта в лондонском Гайд-парке были вынуждены объявить о его отмене всего за 24 часа до начала из-за того, что площадка буквально утонула в грязи и была признана непригодной для мероприятия.

Многие временные спортивные объекты британской столицы вообще не имеют стен или крыш. В их числе арены для соревнований по хоккею на траве - в Олимпийском парке, конному спорту - в Гринвичском парке, и пляжному волейболу - на плацу штаба Королевского конногвардейского полка близ правительственного квартала Уайтхолл.

В то же время главная арена Игр, где 27 июля пройдет церемония открытия, защищена крышей на две трети. В случае дождя наиболее уязвимыми среди гостей стадиона окажутся те, кто заплатил самую высокую цену за возможность наблюдать из первых рядов. Стоимость билетов на церемонию открытия доходила до 2 тысяч 12 фунтов.

Атмосферные явления могут также сказаться на посещаемости 22 площадок в разных частях Лондона, где размещены 40 больших экранов для трансляции олимпийских мероприятий.

Непредсказуемость погоды грозит и дополнительными сложностями для транспортного сообщения в городе - особенно в последнюю неделю эстафеты Олимпийского огня и в выходные дни сразу после открытия Игр, когда ожидается существенный наплыв гостей Лондона.