Есть ли жизнь после Евро-2012

Киевская городская государственная администрация предлагает депутатам Киевсовета внести изменения в структуру КГГА, образовав на базе Главного управления по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу новую структуру, которая будет отвечать за туристическую сферу, – Управление туризма КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горадминистрации Александра Пузанова, в случае, если депутаты Киевсовета поддержат указанный проект решения, функции отдела туризма и отдела гостиничного хозяйства Главного управления коммунального хозяйства КГГА будут переданы новосозданному профильному структурному подразделению.

«Киев достойно провел Евро-2012. Все мероприятия, связанные с Чемпионатом, прошли на высоком организационном уровне. В этом есть заслуга специалистов профильного управления. Однако после завершения чемпионата с целью оптимизации структуры городская власть будет инициировать создание Управления туризма на базе Главного управления по подготовке к Евро. Я уверен, что кадровый потенциал этого управления сможет обеспечить реализацию Стратегии развития Киева до 2025 года в части улучшения туристической привлекательности столицы», – прокомментировал А.Пузанов.

Он добавил, что в данном управлении работали опытные специалисты, подавляющее большинство которых владеют иностранными языками, имеют опыт работы с международными организациями, проведение международных выставок, промоушных мероприятий и т. п.