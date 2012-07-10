Вроцлав требует от строителей 19 млн долл. за несвоевременно сданный стадион

Об этом пишет во вторник Gazeta Wyborcza, отмечая, что немецкая фирма в свою очередь оценивает долг Вроцлава за выполнение работы в сумму от 15 и 30 млн долларов и намерена добиваться рассмотрения спора в международном арбитражном суде в Вене.

Издание отмечает, что коммунальная компания Wrocław 2012 выставила требования заплатить 19 млн долларов в прошлую пятницу, напомнив, что стадион был достроен вместо июня 2011 года в марте текущего года.

"Если (городская компания) не получит денег, выступит с требованием уплатить банковскую гарантию, обеспечивающую эту инвестицию", - пишет GW.

Городские власти признают наличие долга перед Max Bögl, который, однако, оценивают в около 6 млн долларов.

"Мы еще можем договориться с городом", - сказал изданию представитель немецкой компании в Польше Ян Вавжиняк, который в то же время не исключил подачи иска в суд.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о намерении польской государственной компании NCS, которая выступала заказчиком строительства Национального стадиона в Варшаве, добиваться выплаты банковской гарантии в почти 50 млн. долларов за невыполнение контракта австрийской компанией Apline.

Справка УНИАН. Польша в рамках подготовки к Евро-2012, который страна проводила вместе с Украиной, построила 3 и реконструировала 1 футбольную арену, самой большой и дорогой из которых является Национальный стадион в Варшаве на 58 тыс. зрителей стоимостью около 500 млн долларов (без НДС). Остальные три арены на чуть больше 40 тыс. мест стоили примерно в 2 раза дешевле.