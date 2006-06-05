Женская сборная Украины победила на шахматной Олимпиаде в Турине

Женская сборная Украины победила на шахматной Олимпиаде, которая завершилась вчера в Турине, сообщает «Коммерсант-Украина».

Захватив лидерство в девятом туре, команда не упустила его уже до конца соревнований. Наталья ЖУКОВА, Екатерина ЛАГНО, Инна ГАПОНЕНКО и Анна УШЕНИНА завоевали золотые медали, опередив на полтора очка россиянок.

Сборная Украины набрала 29,5 балла из 39 возможных. У россиянок 28 баллов, а у команды Китая, финишировавшей третьей,– 27,5.

Самой результативной у сборной Украины стала Е.ЛАГНО, набравшая 8 баллов из 10. На полбалла от нее отстала игравшая на первой доске Н.ЖУКОВА. А у И.ГАПОНЕНКО и А.УШЕНИНОЙ по семь баллов. Эти результаты свидетельствуют о том, что команда у сборной Украины подобралась сильная и ровная. Стоит выделить лишь Н.ЖУКОВУ, которая, играя на первой доске, достойно противостояла сильнейшим шахматисткам мира. Успех команды по праву разделяет и тренер Вячеслав ЭЙНГОРН.

У мужчин чемпионами стали армянские шахматисты. Мужская сборная Украины разделила места с шестого по десятое.

Самой громкой сенсацией турнира стал провал российской команды. На финише россияне уступили американцам 1,5:2,5 и сборной Израиля (1:3), набрав столько же очков, сколько и украинцы.

Сборная Армении набрала 36 очков из 52 возможных. У сборной Китая 34 балла, а третье-четвертое места разделили сборные США и Израиля – по 33 очка.