Суркис констатировал, что Милевскому тусовки важнее денег
Суркис отметил, что Артем просто не понимает, что после футбола никто не будет обращать внимания, Милевский это или не Милевский.
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как боролся с активным ночным образом жизни динамовца Артема Милевского, пишет tsn.ua.
"Милевского я штрафовал. И много, и часто, и длительное время. Для него, видно, тусовки важнее, чем деньги. Но он не понимает одну единственную вещь: футбол заканчивается, ему скоро 29 уже, и когда он не будет игроком, то никто не будет обращать внимания, Милевский это или не Милевский. Поскольку в футболе надо себе имя завоевать. Так как Шевченко, Шовковский, Блохин тоже. Я думал сначала по молодости. Сейчас повзрослел... ", - поделился Суркис в интервью Світському життю.
Что же касается того, что Артем сразу после группового этапа Евро-2012 улетел отдыхать на Ибицу, Суркис ничего против не имеет: законный отпуск. "Наказывать его можно только тогда, когда он появляется в общественных местах, когда идет чемпионат, когда нужно отдыхать и готовиться к следующему матчу. А то, что он во время законного отпуска полетел на Ибицу, хоть на Луну, - это его личное право.
Кстати, в таблоидах я часто вижу и Сашу Шовковского. Но это не значит, что ему кто-то запрещает ходить куда-то с женой. Я всегда говорю, что когда ты идешь куда-то, ты должен понимать, какую команду представляешь. Вот Шовковского не штрафовал, не было случаев. Мы же не можем запереть их дома. Поймите, они молодые ребята и у них есть потребности физиологические. Знакомиться с кем-то, с кем-то встречаться, любить", - добавил Суркис.