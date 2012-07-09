Суркис констатировал, что Милевскому тусовки важнее денег

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как боролся с активным ночным образом жизни динамовца Артема Милевского, пишет tsn.ua.

"Милевского я штрафовал. И много, и часто, и длительное время. Для него, видно, тусовки важнее, чем деньги. Но он не понимает одну единственную вещь: футбол заканчивается, ему скоро 29 уже, и когда он не будет игроком, то никто не будет обращать внимания, Милевский это или не Милевский. Поскольку в футболе надо себе имя завоевать. Так как Шевченко, Шовковский, Блохин тоже. Я думал сначала по молодости. Сейчас повзрослел... ", - поделился Суркис в интервью Світському життю.

Что же касается того, что Артем сразу после группового этапа Евро-2012 улетел отдыхать на Ибицу, Суркис ничего против не имеет: законный отпуск. "Наказывать его можно только тогда, когда он появляется в общественных местах, когда идет чемпионат, когда нужно отдыхать и готовиться к следующему матчу. А то, что он во время законного отпуска полетел на Ибицу, хоть на Луну, - это его личное право.

Кстати, в таблоидах я часто вижу и Сашу Шовковского. Но это не значит, что ему кто-то запрещает ходить куда-то с женой. Я всегда говорю, что когда ты идешь куда-то, ты должен понимать, какую команду представляешь. Вот Шовковского не штрафовал, не было случаев. Мы же не можем запереть их дома. Поймите, они молодые ребята и у них есть потребности физиологические. Знакомиться с кем-то, с кем-то встречаться, любить", - добавил Суркис.