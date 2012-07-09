СМИ: Шева останется в Динамо
10:16, 09 июля 2012Спорт
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Авторитетное издание сообщает о подписании нового контракта.
Шевченко остается?
Несмотря на различные слухи относительно переезда в США Андрей Шевченко, похоже, останется в киевском "Динамо".
Об этом сообщает авторитетное итальянское издание Gazzetta Dello Sport.
По его данным, форвард "Динамо" подписал годовой контракт с родным клубом.
Таким образом, Шевченко отказался от трансфера в американский "Ди-Си Юнайтед", отмечает Gazeta.ua.
Отметим, ранее форвард заявил, что завершает выступления за национальную сборную Украины.
Недавно Шевченко успешно перенес операцию на мениске в одной из миланских клиник.
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