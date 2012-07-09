СМИ: Шева останется в Динамо

Несмотря на различные слухи относительно переезда в США Андрей Шевченко, похоже, останется в киевском "Динамо".

Об этом сообщает авторитетное итальянское издание Gazzetta Dello Sport.

По его данным, форвард "Динамо" подписал годовой контракт с родным клубом.

Таким образом, Шевченко отказался от трансфера в американский "Ди-Си Юнайтед", отмечает Gazeta.ua.

Отметим, ранее форвард заявил, что завершает выступления за национальную сборную Украины.

Недавно Шевченко успешно перенес операцию на мениске в одной из миланских клиник.