Протасов возглавил минское «Динамо»
08:58, 09 июля 2012Спорт
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Украинский тренер подписал контракт с белорусской командой.
Олег Протасов уехал работать в Минск
Украинский тренер Олег Протасов возглавил минское «Динамо».
Как сообщает Чемпионат, об этом было обьявлено по окончании матча первенства Беларуси между минским «Динамо» и «Неманом», который завершился со счётом 1:1 на столичном стадионе «Динамо-Юни». Эта встреча стала последней в штабе команды для главного тренера минчан Александра Седнева.
Руководство минского «Динамо» поблагодарило Александра Седнева за работу. Новым главным тренером клуба назначен Олег Протасов.
Издание отмечает, что Протасов будет 26-м главным тренером «Динамо» за время правления Юрия Чижа, который стал председателем правления белорусского клуба в декабре 1999 года.
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