Украинский тренер Олег Протасов возглавил минское «Динамо».

Как сообщает Чемпионат, об этом было обьявлено по окончании матча первенства Беларуси между минским «Динамо» и «Неманом», который завершился со счётом 1:1 на столичном стадионе «Динамо-Юни». Эта встреча стала последней в штабе команды для главного тренера минчан Александра Седнева.

Руководство минского «Динамо» поблагодарило Александра Седнева за работу. Новым главным тренером клуба назначен Олег Протасов.

Издание отмечает, что Протасов будет 26-м главным тренером «Динамо» за время правления Юрия Чижа, который стал председателем правления белорусского клуба в декабре 1999 года.