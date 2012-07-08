Янукович пожелал Кличко крепкого здоровья

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства пожелал украинскому спортсмену крепкого здоровья, счастья и новых побед.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью В.Кличко нокаутом победил Т.Томпсона в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Это 58-я победа В.Кличко в карьере и 51-я - нокаутом.