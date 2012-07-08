Янукович пожелал Кличко крепкого здоровья
20:25, 08 июля 2012Спорт
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Президент Украины поздравил чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Владимира Кличко с убедительной победой в поединке с американским боксером Тони Томпсоном.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства пожелал украинскому спортсмену крепкого здоровья, счастья и новых побед.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью В.Кличко нокаутом победил Т.Томпсона в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.
Это 58-я победа В.Кличко в карьере и 51-я - нокаутом.
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