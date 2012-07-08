В Сумах открыли олимпийскую фан-зону

Как передает корреспондент УНИАН, председатель областного отделения НОК Украины Елена Петрова сообщила, что защищать цвета национального флага в составе Олимпийской сборной Украины Сумщина делегирует заслуженного мастера спорта Украины, чемпиона мира по боксу Тараса Шелестюка, заслуженного мастера спорта Украины по вольной борьбе, чемпионку мира и Европы, победительницу Кубка Мира Екатерину Бурмистрову, мастера спорта международного класса по легкой атлетике, неоднократную чемпионку Украины Викторию Пятаченко и мастера спорта международного класса по легкой атлетике, чемпиона Украины Виталия Бутрима.

По словам Е.Петровой, в Сумской области к старту Олимпиады приурочен целый ряд событий. В частности, 13 июля состоится передача Олимпийского огня из Сум Полтавской и Черниговской областям с участием как ветеранов, так и талантливых перспективных спортсменов, церемония поднятия Олимпийского флага в день начала Олимпиады, работа фан-зоны олимпийцев, трансляция Олимпийских игр на большом экране.