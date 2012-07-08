Кличко выиграл бой

Победой украинского боксера нокаутом в 6-м раунде завершился бой между Владимиром Кличко и Тони Томпсоном (США) за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии Международной федерации бокса (IBF).

Кличко с первого раунда захватил заметное преимущество, вел поединок, в пятом раунде Томпсон побывал в нокдауне, и уже в следующем раунде серия из 8-9 ударов окончательно отправила его на пол.

Это 58-я победа Владимира Кличко в карьере и 51-я - нокаутом.