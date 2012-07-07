Сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку на финал Кубка мира

Сборная Украины по пляжному футболу одержала убедительную победу над командой Польши в матче решающей стадии европейского отборочного турнира к Кубку мира-2013 и завоевала последнюю путевку в финальную стадию мирового первенства.

Как передает РИА «Новости», матч, прошедший в субботу в Москве на Поклонной горе, завершился победой украинцев со счетом 7:4 (4:1, 2:2, 1:1), У сборной Украины покером отметился Роман Пачев, по голу на свой счет записали Андрей Черевко, Олег Зборовский, Андрей Борсук, а у поляков отличился дважды Витольд Зиобер, по мячу забили Павел Фришкемут и Богуслав Сагановски.

Эта встреча была решающей для обеих команд, потому что только победитель мог пробиться в финальную стадию Кубка мира. Обе сборные очень осторожно начали матч, основное внимания уделяя оборонительным действиям. Однако в середине отрезка украинским футболистам в течение всего минуты удалось провести три безответных гола, заставив поляков пойти вперед. В концовке стартового периода команды успели обменяться точными ударами.

Вынужденные стараться спасти матч поляки во второй 12-минутке владели инициативой, но сократить отставание им так и не удавалось. На второй секунде финального периода Р.Пачеву дальним ударом удалось довести преимущество сборной Украины до четырех мячей, и ни у кого не осталось сомнений в победе украинцев.

Позднее в группе В состоится матч Испания - Венгрия, которые имеет значение только при распределении первого и второго места в этом квартете, потому что испанцы еще в пятницу обеспечили себе выход в финальную часть первенства планеты. Уже известны все четыре сборные, которые представят Европу на Кубке мира, который в сентябре 2013 года пройдет на острове Таити во Французской Полинезии, - команды России, Испании, Нидерландов и Украины.

В воскресенье, 8 июля, также в Москве состоятся финал квалификации и матч за третье место.