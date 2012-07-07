Кличко против «Тигра»: на кого ставят букмекеры

Вечером на стадионе "Стад де Суисс" украинец сразится с американцем Тони Томпсоном, сообщает ТСН.

Букмекерские конторы считают Кличко абсолютным фаворитом боя. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.04. В свою очередь, победа американского "Тигра" оценивается коэффициентом 10.00. Также принимаются ставки на продолжительность боя. Досрочное завершение боя (победа нокаутом / техническим нокаутом) оценивается коэффициентом 1.40. Победа по очкам - коэффициент 4.00.

Напомним, что Кличко уже встречался с Томпсоном. 12 июля 2008 Владимир нокаутировал Тони в 11-м раунде.

Сегодняшний поединок будет транслировать телеканал "Интер". Начало трансляции - 22.35.