ФИФА все-таки введет систему видеофиксации голов

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченный менять правила игры в футбол, утвердил использование системы автоматического определения взятия ворот (GLT). Об этом заявил генсек Международной федерации футбола (FIFA) Жером Вальке.

Решение было принято на специальном заседании IFAB в Цюрихе 5 июля. Двумя системами, которые вышли в финал тестов, остались GoalRef, разработанная датскими и немецкими специалистами, и Hawk Eye, применяемая в теннисе, крикете и с недавних пор в волейболе, пишет Зеркало недели.

«Мы намерены попробовать обе системы на чемпионате мира среди клубов-2012», — рассказал Вальке.

Поставить вопрос о необходимости введения системы GLT руководство FIFA вынудила серия грубых ошибок арбитров на турнирах самого высокого уровня

Как известно, на Евро-2012 на итоговое расположение команд в группе D, где выступала Украина, оказала влияние судейская ошибка: рефери Виктор Кашшаи не засчитал чистый гол Марко Девича в матче против Англии. В итоге сборня Блохина проиграла англичанам 0:1 и на смогла пройти дальше.

Президент УЕФА Мишель Платини в свою очередь выступал против введения электронной технологии, которая автоматически будет определять момент, когда мяч пересекает линию ворот.