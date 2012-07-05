Янукович дал ордена Суркису, Блохину и Шевченко

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Кроме того, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко, Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, народный депутат Украины Сергей Осыка.

Орденом «За заслуги» I степени награждены глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников, председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов Владимир Ковалевский, капитан национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Шевченко.

Орденом «За заслуги» ІІ степени награждены заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевского городского совета Галина Герега, первый заместитель директора департамента Администрации Государственной пограничной службы Украины, генерал-лейтенант Владимир Карась, глава Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий и другие.

Орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены Харьковский городской голова Геннадий Кернес, глава Львовской областной государственной администрации Михаил Костюк, директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине, руководитель местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян Лубкивский.

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Как передает корреспондент УНИАН, из всех руководителей городов и областей, которые принимали матчи Евро-2012, награду не получил лишь мэр Львова Андрей Садовый.

Как сообщал УНИАН, 4 июля А.Садовый созвал внеочередное заседание коллегии Львовского городского совета «для выработки плана последующих действий» в связи с тем, что большинство в Верховной Раде приняло закон о принципах государственной языковой политики.

«Возмущает не только сам факт того, что депутаты поставили под сомнение государственность украинского языка в Украине, чем унизили украинцев. Возмущает то, какими методами проталкивают вопросы, которые касаются основ государства. Сегодня украинцы не застрахованы от того, что завтра таким же голосованием втемную протолкнут ликвидацию суверенитета страны в угоду какой-то политической конъюнктуре. Верховная Рада потеряла всяческую легитимность в глазах украинцев, на каком бы языке они ни говорили. Это не парламент, это ликвидационный комитет государства», - заявил в комментарии УНИАН городской председатель Львова.

Сегодня А.Садовый выступал на митинге защитников украинского языка возле Украинского дома в Киеве.