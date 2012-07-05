Шеву прооперировали

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко был прооперирован в Милане. Как сообщает ТСН со ссылкой на La Gazzetta dello Sport у 35-летнего форварда были проблемы с мениском.

На Евро-2012 Шева получил два болезненных удара в колено в матчах со шведами и французами. В результате в суставе появилась жидкость. Поэтому тогда было под вопросом участие капитана в матче со сборной Англии. Однако Шева все-таки вышел на поле, заменил Марко Девича на 70-й минуте.

Теперь же Шевченко раздумывает над своей дальнейшей футбольной карьерой. Как недавно сообщил генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе у игрока есть предложения из США и ОАЭ. Кроме того, президент "бело-синих" Игорь Суркис предложил Андрею навсегда остаться в "Динамо".