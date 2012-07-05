Из-за событий в Верховной Раде сорвался теннисный турнир

Об этом сообщил представитель оргкомитета турнира, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Павел Костенко, информирует пресс-служба партии «Батьківщина».

«В знак протеста против событий в Верховной Раде Украины делегации парламентов пятнадцати стран Европы отказались принимать участие в ежегодном теннисном турнире, который должен был состояться в Киеве», - говорится в сообщении.

По словам П.Костенко, такое спортивное мероприятие между европейским парламентариями проходит на протяжении 19 лет под эгидой Европарламента, и в этом году Украина должна была во второй раз провести его у себя 6-7 июля.

Однако, сообщил народный депутат, «после того, как провластное большинство в антиконституционный способ приняло языковой закон, от всех парламентских делегаций поступили телеграммы об отказе от участия в теннисном турнире в знак протеста».

Участие в турнире должны были принять делегации парламентов пятнадцати стран Европы, среди которых Украина, Италия, Польша, Венгрия, Словения, Хорватия, Болгария, Румыния, Литва и другие.