Чемпионат Италии: Рома дала осечку

В среду в Италии прошли матчи 5-го тура серии А. В центральном матче тура «Фиорентина» сыграла вничью с лидером турнирной таблицы - столичной «Ромой».

Счет в матче открыл бразильский полузащитник Манчини, поразивший ворота Себастьена Фрэ красивым ударом из-за пределов штрафной. Однако, равновесие практически сразу восстановил Алессандро Гамберини, воспользовавшийся осечкой Дони (бразильский кипер махнул мимо мяча, пытаясь выбить мяч после подачи углового). До перерыва римляне сумели во второй раз выйти вперед - еще один красивый удар на счету Жюли. В середине второго тайма подопечные Лучано Спалетти самолично подарили ничью фиалкам - Маттео Феррари в совершенно безобидной ситуации завалил в штрафной Кристиана Вьери и Адриан Муту реализовал 11-метровый.

Осечкой римского клуба воспользовался миланский «Интер». Подопечные Роберто Манчини на своем поле разгромили «Сампдорию» и сравнялись с «Ромой» по набранным очкам. Дублем в матче отметился Златан Ибрагимович, еще один мяч на счету Луиша Фигу.

Уверенной победой порадовала своих фанатов и «Старая синьора» - туринский клуб на своем поле разгромил «Реджину». Голы на счету Николы Легротталье, Хасана Салихамиджича, Давида Трезеге и Раффаэле Палладино.

А вот «Милан» не смог даже зацепить ничью в гостях у «Палермо». Кларенс Зеедорф открыл счет в матче на 10-й минуте матча, но в середине тайма Аимо Диана сравнял счет, а удар Фабриццио Микколи на последних минутах игры принес победу сицилийскому клубу.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

Фиорентина - Рома 2:2.

Голы: Гамбарини, 24. Муту, 79, с пенальти - Манчини, 19. Жюли, 37

Интер - Сампдория 3:0.

Голы: Ибрагимович, 23, 49. Фигу, 58

Палермо - Милан 2:1.

Голы: Диана, 73. Микколи, 90 - Зеедорф, 10

Ювентус - Реджина 4:0.

Голы: Легроттальи, 48. Салихамиджич, 50. Трезеге, 76. Палладино, 90

Наполи - Ливорно 1:0.

Гол: Соса, 85

Дженоа - Удинезе 3:2.

Голы: Боррьелло, 20, 48, 74, с пенальти - Гьян, 51. Место, 77

Сиена - Аталанта 1:1.

Голы: Лориа, 31 - Дони, 61, с пенальти

Лацио - Кальяри - 3:1.

Голы: Рокки, 48, 84. Пандев, 60 - Аквафреска, 69

Парма - Торино - 2:0.

Голы: Режинальдо, 62. Корради, 64

Катанья - Эмполи - 1:0.

Гол: Мартинес, 48

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