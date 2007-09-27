”Челси” одержал первую победу с новым тренером

Лондонский “Челси” одержал важную победу. В матче Кубка Лиги “аристократы” обыграли в гостях "Халл Сити" со счетом 4:0, сообщает официальный сайт ФК "Челси"

Хозяева здорово начали. Затем выявилось их неумение играть против "Челси" низом. Все самые удачные атаки заканчивались навесами, которые уверенно прерывал Кудичини. "Челси" дал сопернику выговориться, а потом облил "тигров" холодным душем молниеносных атак.

Удачнее других был Райт-Филлипс, неизменно обгонявший соперников на своем фланге. На 34-й минуте именно его прорыв закончился зрячей передачей на Синклера, точно положившего мяч низом в дальний угол. Скинув с себя нервное напряжение, которое было заметно даже через телетрансляцию, "Челси" заиграл раскованнее. Забив, команда почувствовал уверенность в себе.

Уже к 52-й минуте "синие" определились с победителем матча. Писарро здорово обыграл защитника на углу штрафной, выдержал паузу и мягко отдал мяч под удар Калу. Молодой форвард в борьбе с защитником вколотил мяч в пустые ворота. Повтор ставит вопрос авторства гола, возможно, мяч стоит записать на Делани.

Разбираться времени не было. Почти тут же "Челси" забил еще раз. Быстрый перепас на левом фланге атаки, отброс мяча в опорную зону, откуда Сидуэлл пушечным ударом отправляет мяч в сетку. Конец борьбе. Дальше формальности и замены.

Удивляет отсутствие на поле Андрея Шевченко. Украинскому форварду очевидно не хватает игровой практики. Если Чеху, Малуда, Феррейре и Макелеле, который вышел на 17 минут, Грант дал отдохнуть, то относительно Шевы такого сказать нельзя.

Андрей почти не играл в этом сезоне. Он был заменен в матче с "Манчестер Юнайтед", и на пресс-конференции Аврам критично отозвался об игре Андрея. И вместо того, чтобы дать нападающему второй шанс. Дать обрести себя через игры. Аврам принимает решение оставить Шевченко вне основного состава, а затем и вне игры.

На 81-й минуте Калу забивает мяч ударом из центра штрафной после паса Джо Коула. Мяч ставит точку в игре и будто лишний раз доказывает силу пары Калу-Писарро и каждого из них в отдельности. Против "Халл Сити" форварды сыграли довольно успешно.

В этой связи остается один вопрос. Кто выйдет на поле в линии атаки в субботу, когда "Челси" примет "Фулхэм"? Если пара в нападении не изменится, то в историю предвзятого отношения Моуринью к Шевченко добавится новая деталь.

Кубок английской лиги.

Третий круг. 1/16 финала

Астон Вилла – Лестер 0:1

Гол: Фрайэтт, 76

Вест Хэм – Плимут 1:0

Гол: Эштон, 90.

Шеффилд Уэнсдей – Эвертон 0:3

Голы: Макфадден, 59, 84. Якубу, 85

Блэкберн – Бирмингем 3:0

Голы: Бентли, 66. Дербишир, 82, с пенальти. Крус, 90

Манчестер Юнайтед – Ковентри 0:2

Голы: Мифсуд, 27, 70

Тоттенхэм – Миддлсбро 2:0

Голы: Бэйл, 72. Хаддлстоун, 75

Фулхэм – Болтон 1:2 в д.в.

Голы: Хили, 78 - Гатри, 57. Яннакапулос, 112

Халл Сити – Челси 0:4

Голы: С.Синклер, 37. Калу, 49, 81. Сидуэлл, 52