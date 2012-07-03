Янукович поблагодарил Шевченко и сборную за игру на Евро-2012

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В.Янукович поблагодарил спортсмена и всю команду Украины за хорошую игру в финальной части Евро-2012.

«Мы очень много говорили о том, как хорошо прошел Чемпионат Европы, какой резонанс был в Европе и мире по поводу его проведения в Украине и Польше. Все остались очень довольны», – сказал футболист после встречи с главой государства. – «...Президент поблагодарил за игру, за прекрасное выступление сборной Украины».

Говоря об актуальности развития футбола в Украине, А.Шевченко, в частности, подчеркнул важность проведения соответствующих уроков в школах.

«Это очень важно, потому что после Чемпионата Европы (к футболу) очень большой интерес. Я считаю, что в Украине футбол – это спорт номер один, и его нужно развивать», – подчеркнул А.Шевченко.