Янукович заявляет, что все попытки дискредитировать Украину перед Евро провалились

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Общественного гуманитарного совета в Киеве.

«Проведение в нашем государстве Чемпионата Европы по футболу доказало всему миру, что у нас отсутствуют расистские и ксенофобские направления. Все попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом претерпели крах», - сказал он.

В.Янукович выразил убеждение, что многотысячная армия болельщиков из разных уголков мира, представители других культур и вероисповеданий были приятно поражены гостеприимством наших граждан.

Президент заметил, что за время проведения чемпионата не было зарегистрировано ни одного преступления на межэтнической или религиозной почве.

«Украинский народ в который раз подтвердил свое миролюбие и терпимость», - сказал В.Янукович.

В то же время он отметил, что в стране, где проживают представители больше 130 национальностей и разных религиозных общин, нельзя избежать недоразумений на этнической или религиозной почве.

«Однако, в отличие от других стран, в Украине отдельные межэтнические и межрелигиозные конфликты имеют локальный характер», - сказал В.Янукович, и выразил убеждение, что заведения образования и СМИ должны принимать более активное участие в воспитании молодого поколения в духе толерантности и терпимости.