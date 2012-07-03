Чемпионат Украины по футболу откроет западноукраинское дерби

Первый поединок подарит болельщикам западноукраинское дерби между луцкой "Волынью" и львовскими "Карпатами", сообщает ТСН.

В субботу в элите стартуют сразу два новичка - запорожский "Металлург" и ужгородская "Говерла". Запорожцы встретятся в Луганске с "Зарей", а ужгородцы отправятся в Одессу, где их ждет дуэль с "Черноморцем".

Также в субботу проведут свои первые матчи в новом сезоне серебряный и бронзовый призеры чемпионата Украини-2011/12 - киевское "Динамо" и харьковский "Металлист". Киевляне на НСК "Олимпийский" встретятся с донецким "Металлургом". А харьковчане дома будут принимать мариупольский "Ильичевец".

Программа первого тура завершится в воскресенье тремя матчами, среди которых поединок чемпиона - донецкого "Шахтера". К "горнякам" приедет столичный "Арсенал". В Полтаве местная "Ворскла" сыграет с "Кривбассом". А завершится тур матчем в Днепропетровске: "Днепр" сразится с симферопольской "Таврией".

Расписание матчей первого тура чемпионата Украины

Пятница, 13 июля

19:00. Волынь - Карпаты.

Суббота, 14 июля

18:00. Заря - Металлург З.

19:30. Динамо - Металлург Д.

20:00. Черноморец - Говерла.

21:30. Металлист - Ильичевец.

Воскресенье, 15 июля

17:00. Ворскла - Кривбасс.

19:00. Шахтер - Арсенал.

19:30. Днепр - Таврия.