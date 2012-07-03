Чемпионат Украины по футболу откроет западноукраинское дерби
В пятницу, 13 июля, стартует чемпионат Украины по футболу сезона 2012/13.
Первый поединок подарит болельщикам западноукраинское дерби между луцкой "Волынью" и львовскими "Карпатами", сообщает ТСН.
В субботу в элите стартуют сразу два новичка - запорожский "Металлург" и ужгородская "Говерла". Запорожцы встретятся в Луганске с "Зарей", а ужгородцы отправятся в Одессу, где их ждет дуэль с "Черноморцем".
Также в субботу проведут свои первые матчи в новом сезоне серебряный и бронзовый призеры чемпионата Украини-2011/12 - киевское "Динамо" и харьковский "Металлист". Киевляне на НСК "Олимпийский" встретятся с донецким "Металлургом". А харьковчане дома будут принимать мариупольский "Ильичевец".
Программа первого тура завершится в воскресенье тремя матчами, среди которых поединок чемпиона - донецкого "Шахтера". К "горнякам" приедет столичный "Арсенал". В Полтаве местная "Ворскла" сыграет с "Кривбассом". А завершится тур матчем в Днепропетровске: "Днепр" сразится с симферопольской "Таврией".
Расписание матчей первого тура чемпионата Украины
Пятница, 13 июля
19:00. Волынь - Карпаты.
Суббота, 14 июля
18:00. Заря - Металлург З.
19:30. Динамо - Металлург Д.
20:00. Черноморец - Говерла.
21:30. Металлист - Ильичевец.
Воскресенье, 15 июля
17:00. Ворскла - Кривбасс.
19:00. Шахтер - Арсенал.
19:30. Днепр - Таврия.