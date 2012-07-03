Первые итоги Евро в Харькове: 110 тысяч болельщиков, 13 млрд грн затрат

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Юрия Сапронова.

По его данным, три футбольных матча Евро-2012, которые проводились в Харькове, посетили 110 тыс. 646 человек.

Среди них наибольшее количество болельщиков из Голландии – более 40 тыс., Германии – более 10 тыс., России - около 8 тыс., Дании - около 5 тыс.

Ю.Сапронов также проинформировал, что в период проведения Евро-2012 в Харькове увеличился пассажиропоток на разных видах транспорта.

На подготовку же Харьковской области к Евро-2012 было использовано более 13 млрд грн, сообщил Сапронов.

По его данным, за 2008 - 2012 годы финансирование областной целевой программы по подготовке Чемпионата Европы по футболу 2012 года составляет 13 млрд 658 млн. грн.

«Из государственного бюджета было выделено 3 млрд 432 млн грн, из местных бюджетов - 1 млрд 195 млн грн., в том числе 923 млн грн - из городского бюджета и 272 млн грн - из областного. 9 млрд 29 млн грн получено из других источников, самые большие из которых - «Южная железная дорога», которая выделила 5 млрд 250 млн грн, «Укравтодор» – 968 млн грн и группа компаний DCH - 2 млрд 393 млн грн», - сообщил Ю.Сапронов.