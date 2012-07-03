Донбасс Арену на Евро посетили 235 тысяч болельщиков
08:57, 03 июля 2012Спорт
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В Донецке во время финального тура чемпионата Европы по футболу за все матчи стадион «Донбасс Арена» посетили более 235 тыс. болельщиков.
Матч Украина-Франция стал рекордсменом по посещаемости стадиона
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий.
По его словам, в среднем на Евро-2012 каждый матч на стадионе посещало 40-45 тыс. болельщиков. Наибольшее количество болельщиков, посетивших стадион «Донбасс Арена» во время чемпионата, было зафиксировано на матче Украина-Франция 15 июня - 50 тысяч.
На последнем в Донецке матче 27 июня на стадионе «Донбасс Арена» во время проведения полуфинала было зафиксировано 48 тыс. болельщиков, среди которых более 8 тыс. - из Испании, более 2 тыс. - из Португалии, более 3,5 тыс. - из Польши, более 8 тыс. - из России.
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