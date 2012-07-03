Медали лондонской Олимпиады переданы на хранение в Тауэр

Золотые, серебряные и бронзовые награды помещены в сейфы в одном из старейших сооружений Британии до 27 июля, дня начала Олимпиады, передает ИТАР-ТАСС.



Все медали изготовлены в штаб-квартире Королевского монетного двора. Они самые крупные в истории всех Игр — 85 миллиметров в диаметре, толщиной 7 миллиметров, весом 400 граммов.



На лицевой стороне изображена древнегреческая богиня победы Ника, символизирующая дух и традиции Олимпийских игр, на фоне стадиона, напоминающего древние амфитеатры. На обороте — логотип Игр-2012, за ним — лучи как знак энергии атлетов и чувства единения. Через всю медаль лентой "протекает" река Темза, указывая на город, где проводится Олимпиада.



Дизайн медалей разработан художником Дэвидом Уоткинсом и уроженкой английского графства Гэмпшир ювелиром Линь Чун.