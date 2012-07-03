Медали лондонской Олимпиады переданы на хранение в Тауэр

06:27, 03 июля 2012
Спорт
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В понедельник вечером изготовители передали организаторам Олимпийских Игр-2012 4,7 тысяч медалей. Награды летней лондонской Олимпиады и Паралимпиады — будут храниться в самом Тауэре.

Медали лондонской Олимпиады

 

Золотые, серебряные и бронзовые награды помещены в сейфы в одном из старейших сооружений Британии до 27 июля, дня начала Олимпиады, передает ИТАР-ТАСС.

Все медали изготовлены в штаб-квартире Королевского монетного двора. Они самые крупные в истории всех Игр — 85 миллиметров в диаметре, толщиной 7 миллиметров, весом 400 граммов.

На лицевой стороне изображена древнегреческая богиня победы Ника, символизирующая дух и традиции Олимпийских игр, на фоне стадиона, напоминающего древние амфитеатры. На обороте — логотип Игр-2012, за ним — лучи как знак энергии атлетов и чувства единения. Через всю медаль лентой "протекает" река Темза, указывая на город, где проводится Олимпиада.

Дизайн медалей разработан художником Дэвидом Уоткинсом и уроженкой английского графства Гэмпшир ювелиром Линь Чун.

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