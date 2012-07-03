Десятки тысяч мадридцев пришли поздравить испанскую сборную (фото)

Испанский король Хуан Карлос принял футболистов во дворце Сарсуэла и поздравил их с победой. После этого члены сборной в автобусе с открытым верхом проехали по улицам Мадрида.

Десятки тысяч жителей и гостей Мадрида заполонили центральные улицы и площадь Сибелес, где проходит чествование футболистов.

Более двух часов автобусу, обклеенному фотографиями чемпионов, приходилось буквально протискиваться через толпу, чтобы добраться от королевского дворца до центральной площади, где воздвигнута гигантская трибуна.

Как передает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ, такой грандиозной встречи победителей никогда ранее не было.



Футбольная победа заметно улучшила настроение общества, переживающего жестокий экономический кризис, замечает Радио Свобода.

Фото Reuters